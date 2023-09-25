***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun15.09.2023 tarih ve E-12233903-320.04-42151 sayılı yazısı ile içtüzük ve ihraç belgesi değişikliğine izin verilen, kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yaşam Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun duyuru metni bilgilerinize arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197157BIST