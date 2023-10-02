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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.10.2023 13:56
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

(NP1)Neo Portföy Yasemin Serbest  Fon 01/09/2023 - 29/09/2023 tarihleri arasında  kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198569


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AKFYE 19,91 1.733.915.543 % 10,00  
BFREN 6.739,90 22.457.347 % 10,00  
FENER 112,20 782.915.662 % 10,00  
KONYA 5.826,70 59.106.045 % 10,00  
FMIZP 207,90 40.146.974 % 10,00  
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Dolar 27,4534 27,4857 % 0,38  
Euro 28,8479 28,8895 % -0,41  
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Frank 29,7941 29,9735 % -0,00  
Riyal 7,2994 7,3360 % 0,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.831 -17,24  
Altın Gr. 1.617 1.618 -9,97  
Cumhuriyet 11.049 11.216 -74,00  
Tam 10.807 10.939 -149,00  
Yarım 5.420 5.492 -75,00  
Çeyrek 2.702 2.746 -37,00  
Gümüş.Ons 21,24 21,27 -0,93  
Gümüş Gr. 18,78 18,80 -0,76  
B. Petrol 91,14 91,14 -1,06  
Seans Raporu 18:05
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