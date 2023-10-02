***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(NSK) Neo Portföy Birinci Serbest Fon 01/09/2023 - 29/09/2023 tarihleri arasında, fonun kaldıraç limiti, 11.09.2023, 27.09.2022 ve 28.09.2022 tarihlerinde aşılmıştır. Aşım giderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198571BIST