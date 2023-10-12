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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.10.2023 12:41
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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   Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-43072 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy İkinci Serbest Fon'unun izahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204841


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