***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-45108 sayılı yazısı ile Neo Portföy Magnus Serbest Fon'un (Fon) katılma paylarının ihracına izin verilmiş olup, Fon'a ilişkin İzahname ekte bulunmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218969BIST