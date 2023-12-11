***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.12.2023 17:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-46185 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224638
BIST
'
18:057.728
En Düşük
|Değişim
|: -2,34%
|| -185,32
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.723
En Yüksek
7.925
18:0528,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0029
|Açılış
|: 29,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
18:0531,1753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0389
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
18:051.846,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -19,94
|Açılış
|: 1.846,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.845,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|13,42
|17.911.281
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.867.777
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|7.222.356
|% 9,99
|
|BEYAZ
|24,00
|84.654.623
|% 9,99
|
|CMBTN
|2.356,00
|215.830.462
|% 9,99
|
|UMPAS
|8,10
|9.151.920
|% -10,00
|
|BSOKE
|12,60
|105.447.552
|% -10,00
|
|GZNMI
|23,94
|45.490.078
|% -10,00
|
|KRGYO
|45,36
|73.195.817
|% -10,00
|
|KLNMA
|39,30
|7.503.201
|% -9,99
|
|THYAO
|246,30
|8.303.669.409
|% -3,03
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|AKBNK
|34,90
|3.147.946.884
|% -0,17
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|TCELL
|58,00
|2.938.164.724
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,51
|2.463.780.193
|% -4,94
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|AGROT
|15,27
|1.896.650.000
|% 9,94
|
|ZOREN
|4,60
|579.090.008
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9846
|28,9875
|% 0,01
|
|Euro
|31,1561
|31,1753
|% -0,12
|
|Sterlin
|36,2532
|36,4350
|% -0,02
|
|Frank
|32,8156
|33,0133
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7051
|7,7438
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|913,00
|914,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,94
|962,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,61
|75,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,09
|1.981,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLRHO
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 049, 718 adet işlem
-
17:58ESEN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 008 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 425, 349 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 37 kaybederek (% -1.20 ) 8, 393
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, YKBNK