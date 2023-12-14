***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve E-12233903-305.04-46292 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Birinci Serbest Fon'unun İzahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225842BIST