***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2024 15:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
NH3- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Türkaz Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 29.12.2023 tarihli Fon Toplam Değer Raporu'na istinaden fon birim pay fiyatı 15,183757- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231389
BIST
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16:217.578
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 107,35
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:2129,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2152
|Açılış
|: 29,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:2132,6272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0703
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:211.974,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,07
|Açılış
|: 1.974,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:19
|PAMEL
|114,40
|37.617.646
|% 10,00
|
|KONTR
|238,70
|1.010.548.296
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.387.743
|% 10,00
|
|KUYAS
|58,90
|45.600.159
|% 9,99
|
|MEDTR
|30,62
|53.284.165
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.208.599
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|569.850.863
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.506.966.066
|% 9,95
|
|THYAO
|235,60
|4.218.811.039
|% 3,06
|
|ASTOR
|103,60
|2.965.322.274
|% 9,86
|
|EREGL
|42,06
|2.743.910.634
|% 2,59
|
|YKBNK
|19,62
|2.374.598.695
|% 0,41
|
|SKBNK
|4,30
|1.041.728.979
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,09
|989.006.859
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,62
|2.374.598.695
|% 0,41
|
|QUAGR
|5,17
|569.850.863
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,36
|411.990.310
|% 3,07
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7191
|29,7265
|% 0,72
|
|Euro
|32,6178
|32,6315
|% -0,20
|
|Sterlin
|37,4690
|37,6569
|% 0,10
|
|Frank
|34,8797
|35,0898
|% -0,26
|
|Riyal
|7,9030
|7,9426
|% 0,71
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|991,04
|992,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.094,83
|1.099,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,56
|78,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.069,30
|2.069,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
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-
16:35ANSGR
Yüzde 4.74 oranında artışla 62.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 084, 374 adet işlem
-
16:34KRGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 31.62 lira fiyatla işlem gören hissede 370, 238 adet işlem
-
16:33SEGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 489, 133 adet işlem
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 94, 3 artarak (% 1.43 ) 6, 666
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, UZERB, FORMT, MEDTR, CMBTN, OYLUM, PAMEL, AVGYO, FONET, KUYAS