***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2024 15:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NH2- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Cornerstone Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 29.12.2023 tarihli Fon Toplam Değer Raporu'na istinaden fon birim pay fiyatı 30,041903- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231392
BIST
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16:217.578
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 107,35
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:2129,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2152
|Açılış
|: 29,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:2132,6272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0703
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:211.974,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,07
|Açılış
|: 1.974,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KONTR
|238,70
|1.010.459.738
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.387.648
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.617.646
|% 10,00
|
|KUYAS
|58,90
|45.600.159
|% 9,99
|
|MEDTR
|30,62
|53.284.165
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.205.616
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|569.136.498
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.506.813.031
|% 9,95
|
|THYAO
|235,60
|4.212.649.988
|% 3,06
|
|ASTOR
|103,40
|2.913.743.820
|% 9,65
|
|EREGL
|42,08
|2.742.709.535
|% 2,63
|
|YKBNK
|19,63
|2.372.339.969
|% 0,46
|
|SKBNK
|4,29
|1.041.574.698
|% -0,23
|
|EKGYO
|7,09
|988.615.596
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,63
|2.372.339.969
|% 0,46
|
|QUAGR
|5,17
|569.136.498
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,36
|411.149.573
|% 3,07
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7208
|29,7286
|% 0,73
|
|Euro
|32,6165
|32,6272
|% -0,22
|
|Sterlin
|37,4789
|37,6668
|% 0,13
|
|Frank
|34,8806
|35,0907
|% -0,26
|
|Riyal
|7,9032
|7,9428
|% 0,71
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,93
|23,96
|% 0,66
|
|Platin
|989,00
|990,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,04
|1.090,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,47
|78,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,00
|2.067,23
|% 0,66
|