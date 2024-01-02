***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2024 15:51
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NG4- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 29.12.2023 tarihli Fon Toplam Değer Raporu'na istinaden fon birim pay fiyatı 8,324500- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231398
BIST
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16:217.578
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 107,35
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:2129,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2115
|Açılış
|: 29,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:2132,6268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0707
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:211.975,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,27
|Açılış
|: 1.974,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KONTR
|238,70
|1.010.837.600
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.393.531
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.617.646
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|53.484.267
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.600.159
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.208.599
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|570.373.876
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.507.324.220
|% 9,95
|
|THYAO
|235,60
|4.228.523.446
|% 3,06
|
|ASTOR
|103,70
|2.993.372.946
|% 9,97
|
|EREGL
|42,10
|2.750.607.312
|% 2,68
|
|YKBNK
|19,63
|2.377.525.569
|% 0,46
|
|SKBNK
|4,29
|1.042.093.882
|% -0,23
|
|EKGYO
|7,10
|996.604.822
|% 3,20
|
|YKBNK
|19,63
|2.377.525.569
|% 0,46
|
|QUAGR
|5,17
|570.373.876
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,36
|412.244.370
|% 3,07
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7187
|29,7249
|% 0,72
|
|Euro
|32,6166
|32,6268
|% -0,22
|
|Sterlin
|37,4537
|37,6416
|% 0,06
|
|Frank
|34,8724
|35,0825
|% -0,28
|
|Riyal
|7,9023
|7,9419
|% 0,70
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|991,30
|992,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.095,21
|1.099,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,60
|78,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.069,03
|2.069,36
|% 0,66
|