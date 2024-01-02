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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.01.2024 15:51
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Kurucusu ve  yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Tekçe Arsa Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05
.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-46185 
sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, tadil metni ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231402


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PAMEL 114,40 37.617.646 % 10,00  
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Platin 991,00 992,49 % 0,66  
Paladyum 1.095,13 1.099,34 % 0,66  
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