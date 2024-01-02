***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Tekçe Arsa Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-46185sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231402BIST