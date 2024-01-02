***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2024 18:00
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Target Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzüğünde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-46185 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231486
BIST
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17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 154,11
|Açılış
|: 7.542
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|Önceki Kapanış
|: 7.470
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7.542
En Yüksek
7.634
17:5929,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2330
|Açılış
|: 29,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7498
En Düşük
29,4693
17:5932,6040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0935
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
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32,8257
En Düşük
32,5587
17:591.969,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,78
|Açılış
|: 1.969,10
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|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7279
|29,7460
|% 0,79
|
|Euro
|32,5695
|32,5977
|% -0,31
|
|Sterlin
|37,4269
|37,6146
|% -0,01
|
|Frank
|34,9054
|35,1156
|% -0,18
|
|Riyal
|7,9082
|7,9478
|% 0,77
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,72
|23,75
|% 0,66
|
|Platin
|986,14
|988,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,82
|1.089,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,33
|77,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.057,89
|2.058,26
|% 0,66
|