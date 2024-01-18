***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucunun 16.01.2024 Tarih ve 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile,Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinadenNG3- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinina) Fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşu olarak Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin, b) Fon portföyüne 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşları olarak Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241356BIST