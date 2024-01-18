***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.01.2024 15:54
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucunun 16.01.2024 Tarih ve 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile,
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden
NG8- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinin
a) Fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşu olarak Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin, b) Fon portföyüne 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşları olarak Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241359
BIST
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17:558.038
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,81
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.037
En Yüksek
8.117
17:5530,1337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0036
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:5532,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0031
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:551.950,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.950,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:55
|HLGYO
|2,63
|85.296.712
|% 48,59
|
|GRTRK
|52,80
|197.603.084
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.573.804
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|221.236.152
|% 10,00
|
|FRIGO
|7,48
|204.423.046
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.947.082.015
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.295.513.000
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|SURGY
|41,84
|1.246.367.854
|% -9,87
|
|BAGFS
|26,30
|358.088.371
|% -8,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.420.872.888
|% 8,90
|
|THYAO
|252,00
|5.778.622.304
|% -0,20
|
|ISCTR
|26,04
|5.501.999.409
|% 1,40
|
|SASA
|36,38
|4.945.298.623
|% 7,76
|
|YKBNK
|22,30
|3.827.605.020
|% 0,54
|
|EKGYO
|8,94
|2.312.047.083
|% 1,82
|
|ISCTR
|26,04
|5.501.999.409
|% 1,40
|
|YKBNK
|22,30
|3.827.605.020
|% 0,54
|
|ZOREN
|4,46
|642.245.738
|% 1,59
|
|SASA
|36,38
|4.945.298.623
|% 7,76
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1271
|30,1337
|% 0,01
|
|Euro
|32,7896
|32,8208
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0524
|38,2432
|% -0,13
|
|Frank
|34,5592
|34,7674
|% -0,42
|
|Riyal
|8,0123
|8,0525
|% 0,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|901,51
|903,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,66
|943,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,10
|2.013,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:55
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PETKM, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 92 artarak (% 0.55 ) 7, 138
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KFEIN, VRGYO, INTEM, BEGYO, PRZMA, AGROT, GARFA, FRIGO, BAYRK, AKYHO
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CATES, MEGMT, SNPAM
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17:59
EGSER, MAALT, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında