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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

18.01.2024 16:02
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

             Kurucunun 16.01.2024 Tarih ve 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile,
  
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden
  
NH5- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Tekçe Arsa Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinin
  
a) Fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşu olarak Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin,      b) Fon portföyüne 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşları olarak Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241374


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