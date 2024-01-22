***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.01.2024 15:17
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NYG- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 29.12.2023 tarihli Fon Toplam Değer Raporu'na istinaden fon birim pay fiyatı 1,374361- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241928
BIST
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16:418.058
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,64
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:4130,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0491
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2496
En Düşük
30,1539
16:4132,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0492
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:411.967,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,11
|Açılış
|: 1.967,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BINHO
|396,00
|1.557.832.152
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.512.928
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|FENER
|114,30
|1.184.840.247
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.445.169
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,45
|124.519.071
|% -5,48
|
|CASA
|86,00
|3.559.110
|% -4,66
|
|THYAO
|252,50
|6.405.568.428
|% 0,90
|
|SASA
|38,34
|3.074.170.730
|% 1,97
|
|EKGYO
|9,48
|2.968.471.296
|% 7,97
|
|YKBNK
|22,28
|2.480.698.249
|% 0,54
|
|KCHOL
|155,00
|2.234.192.084
|% 0,78
|
|EKGYO
|9,48
|2.968.471.296
|% 7,97
|
|YKBNK
|22,28
|2.480.698.249
|% 0,54
|
|AKFGY
|1,91
|183.669.663
|% 2,14
|
|ADESE
|2,47
|217.877.175
|% 6,93
|
|PETKM
|20,12
|1.605.216.107
|% 1,51
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2421
|30,2483
|% 0,16
|
|Euro
|32,9620
|32,9715
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,3438
|38,5361
|% 0,25
|
|Frank
|34,6641
|34,8729
|% 0,05
|
|Riyal
|8,0391
|8,0795
|% 0,14
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,00
|22,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,71
|902,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|924,68
|929,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,92
|2.023,21
|% 0,66
|