***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.01.2024 15:18
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NPE- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 29.12.2023 tarihli Fon Toplam Değer Raporu'na istinaden fon birim pay fiyatı 4,213882- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241933
BIST
'
16:418.058
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,64
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:4130,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0491
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2496
En Düşük
30,1539
16:4132,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0492
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:411.967,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,11
|Açılış
|: 1.967,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:41
|BINHO
|396,00
|1.568.332.884
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.549.756
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|FENER
|114,30
|1.185.871.118
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.471.060
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,46
|126.875.063
|% -5,21
|
|SAFKR
|40,00
|58.744.999
|% -4,67
|
|THYAO
|252,75
|6.457.718.591
|% 1,00
|
|SASA
|38,42
|3.086.883.523
|% 2,18
|
|EKGYO
|9,48
|2.992.734.834
|% 7,97
|
|AKBNK
|40,34
|2.716.764.944
|% -1,42
|
|YKBNK
|22,30
|2.514.508.115
|% 0,63
|
|EKGYO
|9,48
|2.992.734.834
|% 7,97
|
|YKBNK
|22,30
|2.514.508.115
|% 0,63
|
|AKFGY
|1,92
|183.801.035
|% 2,67
|
|ADESE
|2,47
|219.326.158
|% 6,93
|
|PETKM
|20,14
|1.613.776.127
|% 1,61
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2416
|30,2496
|% 0,16
|
|Euro
|32,9740
|32,9845
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,3550
|38,5474
|% 0,28
|
|Frank
|34,6886
|34,8976
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0394
|8,0797
|% 0,15
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,00
|22,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,71
|902,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|924,68
|929,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,92
|2.023,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 9 artarak (% 0.75 ) 8, 689
-
16:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BINHO, TETMT
-
16:56BASGZ
Yüzde 5.64 oranında artışla 20.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 936, 323 adet işlem
-
16:55ORCAY
Yüzde 9.80 oranında artışla 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 460, 853 adet işlem
-
16:53KLSER
Yüzde 4.48 oranında artışla 68.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 332, 784 adet işlem