***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.01.2024 15:19
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NPT- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Target Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 29.12.2023 tarihli Fon Toplam Değer Raporu'na istinaden fon birim pay fiyatı 1,368739- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241938
BIST
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16:428.058
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 60,93
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:4230,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0470
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2475
En Düşük
30,1539
16:4232,9871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0518
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:421.967,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.967,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:42
|BINHO
|396,00
|1.566.958.764
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.548.027
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|FENER
|114,30
|1.185.207.836
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.471.060
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,46
|126.702.770
|% -5,21
|
|SAFKR
|39,94
|58.369.363
|% -4,81
|
|THYAO
|252,50
|6.426.678.845
|% 0,90
|
|SASA
|38,52
|3.082.680.118
|% 2,45
|
|EKGYO
|9,47
|2.983.457.922
|% 7,86
|
|AKBNK
|40,36
|2.714.128.368
|% -1,37
|
|YKBNK
|22,32
|2.499.676.521
|% 0,72
|
|EKGYO
|9,47
|2.983.457.922
|% 7,86
|
|YKBNK
|22,32
|2.499.676.521
|% 0,72
|
|AKFGY
|1,91
|183.709.285
|% 2,14
|
|ADESE
|2,46
|219.249.366
|% 6,49
|
|PETKM
|20,12
|1.609.059.681
|% 1,51
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2416
|30,2496
|% 0,16
|
|Euro
|32,9740
|32,9845
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,3573
|38,5496
|% 0,29
|
|Frank
|34,6893
|34,8983
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0394
|8,0798
|% 0,15
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,97
|22,00
|% 0,66
|
|Platin
|899,92
|901,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|926,11
|929,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,79
|78,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,47
|2.021,86
|% 0,66
|