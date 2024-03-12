***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Denge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzüğünde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve E-12233903-320.04-50806 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, duyuru metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258058BIST