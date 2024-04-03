***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.04.2024 12:50
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Serbest Yatırım Fonlarımız, 01/03/2024 - 29/03/2024 tarihleri arasında, kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266238
BIST
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15:538.989
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -52,17
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:5331,9408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1062
|Açılış
|: 31,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:5334,4835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0661
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:532.336,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -14,41
|Açılış
|: 2.336,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:49
|PATEK
|117,70
|653.943.977
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.475.671.937
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|JANTS
|315,25
|767.675.223
|% 9,94
|
|PEKGY
|10,09
|965.974.243
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|163.360.542
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|EKIZ
|60,25
|1.332.311
|% -9,94
|
|POLHO
|13,55
|311.443.632
|% -9,85
|
|ZOREN
|5,49
|2.751.842.711
|% -8,35
|
|AGROT
|38,68
|1.677.067.921
|% -5,52
|
|ODINE
|77,65
|1.475.671.937
|% 9,99
|
|KOZAL
|21,40
|1.308.904.397
|% 0,09
|
|PGSUS
|806,50
|1.054.243.691
|% 0,31
|
|PEKGY
|10,09
|965.974.243
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,06
|791.561.984
|% 1,23
|
|KOZAL
|21,40
|1.308.904.397
|% 0,09
|
|ODAS
|8,44
|379.005.258
|% -2,09
|
|AGROT
|38,68
|1.677.067.921
|% -5,52
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9368
|31,9417
|% -0,33
|
|Euro
|34,4708
|34,4818
|% -0,20
|
|Sterlin
|39,9966
|40,1970
|% -1,38
|
|Frank
|34,9984
|35,1738
|% -1,44
|
|Riyal
|8,4821
|8,5247
|% -1,33
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,36
|26,39
|% 0,66
|
|Platin
|927,29
|929,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,91
|1.009,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,67
|89,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.272,38
|2.272,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:49
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16:06KTLEV
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