***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.04.2024 12:50
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Serbest Yatırım Fonlarımız, 01/03/2024 - 29/03/2024 tarihleri arasında, kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266241
BIST
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15:548.985
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -56,06
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:5431,9423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1047
|Açılış
|: 31,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:5434,4797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0699
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:542.336,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -14,41
|Açılış
|: 2.336,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:54
|PATEK
|117,70
|654.603.451
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.475.947.361
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|119.955.859
|% 9,96
|
|BRMEN
|6,21
|1.627.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|966.004.291
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|163.759.917
|% -9,97
|
|DOBUR
|154,40
|18.652.292
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|THYAO
|298,25
|8.276.931.631
|% 0,42
|
|ISCTR
|11,72
|4.401.355.223
|% 2,54
|
|SAHOL
|81,50
|3.035.624.758
|% -4,57
|
|ZOREN
|5,50
|2.763.097.542
|% -8,18
|
|TUPRS
|164,30
|2.724.035.170
|% -6,54
|
|ZOREN
|5,50
|2.763.097.542
|% -8,18
|
|ISCTR
|11,72
|4.401.355.223
|% 2,54
|
|PEKGY
|10,09
|966.004.291
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,05
|793.154.440
|% 1,12
|
|YKBNK
|27,92
|2.400.675.195
|% -3,79
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9374
|31,9423
|% -0,33
|
|Euro
|34,4735
|34,4797
|% -0,20
|
|Sterlin
|40,0059
|40,2064
|% -1,36
|
|Frank
|35,0093
|35,1848
|% -1,41
|
|Riyal
|8,4848
|8,5273
|% -1,30
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,47
|26,50
|% 0,66
|
|Platin
|929,93
|930,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,89
|1.015,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,60
|89,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.275,08
|2.275,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
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