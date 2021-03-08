***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.03.2021 12:11
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915852
BIST
14:041.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:047,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1199
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:049,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1133
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:04416,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,92
|Açılış
|: 416,12
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:04
|TRILC
|12,10
|66.030
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.210.325
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.369.014
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,14
|1.134.900.195
|% -1,19
|
|PETKM
|6,18
|1.096.740.558
|% 2,66
|
|KOZAL
|133,00
|899.326.235
|% 3,18
|
|THYAO
|14,79
|800.208.295
|% 0,07
|
|HALKB
|5,44
|777.268.192
|% 0,93
|
|PETKM
|6,18
|1.096.740.558
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,42
|384.028.020
|% -1,63
|
|HALKB
|5,44
|777.268.192
|% 0,93
|
|GARAN
|9,14
|1.134.900.195
|% -1,19
|
|VAKBN
|4,26
|489.870.255
|% 0,00
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6462
|7,6519
|% 1,59
|
|Euro
|9,0861
|9,0933
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,5511
|10,6040
|% 1,47
|
|Frank
|8,1564
|8,2056
|% 1,22
|
|Riyal
|2,0316
|2,0417
|% 1,49
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,96
|
|Altın Gr.
|415
|416
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.749
|2.821
|23,16
|
|Yarım
|1.329
|1.364
|11,21
|
|Çeyrek
|666
|682
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|0,02
|