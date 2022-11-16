***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
16.11.2022 17:03
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzüğünde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2022 tarih ve E-12233903-320.04-28663 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080439
BIST
17:204.739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 82,04
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:2018,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:2019,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1053
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:201.064,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.064,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ALBRK
|3,08
|224.517.399
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|381.204.197
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.249.068
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|161.286.840
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.023.896
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.198.815
|% -9,99
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.412.328
|% -9,95
|
|ALCTL
|91,60
|371.846.904
|% -9,93
|
|THYAO
|106,40
|8.854.384.661
|% -2,39
|
|YKBNK
|11,66
|7.763.073.060
|% 8,06
|
|ISCTR
|10,39
|6.441.120.645
|% 6,78
|
|AKBNK
|17,34
|6.207.391.352
|% 7,10
|
|EREGL
|37,60
|5.351.763.921
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,66
|7.763.073.060
|% 8,06
|
|ISCTR
|10,39
|6.441.120.645
|% 6,78
|
|SKBNK
|2,45
|1.385.031.255
|% 4,70
|
|EKGYO
|5,65
|3.012.242.907
|% 1,62
|
|TSKB
|3,45
|1.678.836.980
|% 5,83
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6162
|% 0,08
|
|Euro
|19,3619
|19,3767
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,0483
|22,1589
|% 0,22
|
|Frank
|19,6972
|19,8158
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,04
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,23
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|1,14
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.064
|7.183
|-12,00
|
|Yarım
|3.430
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|13,00
|0,08
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|-1,63
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35ORGE
Yüzde 9.99 oranında artışla 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 225, 696 adet işlem
-
17:34ANSGR
Yüzde 6.10 oranında artışla 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 761, 255 adet işlem
-
17:33PNLSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 39.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 791, 313 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 4, 733 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 121, 582.00 milyon TL de
-
17:32RTALB
Yüzde 9.74 oranında artışla 10.03 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 590, 730 adet işlem