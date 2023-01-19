***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
19.01.2023 12:48
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NH2- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Cornerstone Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103151
BIST
13:395.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 46,97
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
13:3918,8044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 19,0780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
13:3920,3590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0714
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
13:391.152,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.152,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler13:37
|VKING
|38,50
|1.495.225
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|178.675.101
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|113.520.192
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|8.432.588
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|17.920.122
|% 9,96
|
|ARMDA
|313,20
|13.750.706
|% -5,86
|
|SNPAM
|16,14
|164.223
|% -5,61
|
|KERVN
|0,99
|689.342
|% -4,81
|
|KZBGY
|27,88
|261.338.711
|% -4,32
|
|EUHOL
|2,40
|152.160.338
|% -4,00
|
|THYAO
|153,60
|8.919.413.825
|% 3,02
|
|EREGL
|40,74
|3.599.854.135
|% 0,39
|
|ASELS
|62,10
|3.039.566.099
|% -1,51
|
|KRDMD
|19,45
|2.713.599.236
|% 0,15
|
|TUPRS
|584,60
|2.374.240.995
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,55
|1.568.123.177
|% 1,54
|
|YKBNK
|9,77
|1.587.112.582
|% 1,14
|
|KRDMD
|19,45
|2.713.599.236
|% 0,15
|
|AKBNK
|17,68
|2.052.928.109
|% 1,84
|
|ISCTR
|11,78
|1.354.476.805
|% 3,51
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7919
|18,7972
|% -0,01
|
|Euro
|20,3471
|20,3556
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,1054
|23,2213
|% -0,08
|
|Frank
|20,4257
|20,5488
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9897
|5,0147
|% 0,03
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|3,74
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|2,75
|
|Cumhuriyet
|7.800
|7.918
|-39,00
|
|Tam
|7.833
|7.887
|8,00
|
|Yarım
|3.817
|3.859
|3,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,24
|84,24
|-0,74
|