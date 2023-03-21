***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vartur Gayrimenkul Sermayesi Yatırım Fonu'nun içztüğünde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2023 tarih ve E-12233903-315.04-34689sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir. Tadil metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126573BIST