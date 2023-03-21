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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

21.03.2023 09:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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Açıklamalar

Kurucusu ve  yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vartur Gayrimenkul Sermayesi Yatırım Fonu'nun içztüğünde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15
.03.2023 tarih ve E-12233903-315.04-34689 
sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir. Tadil metni ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126573


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METRO 2,05 109.501.899 % 7,89  
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Altın Ons 1.970 1.971 -8,44  
Altın Gr. 1.207 1.207 -2,27  
Cumhuriyet 8.109 8.232 -30,00  
Tam 8.135 8.227 -15,00  
Yarım 3.988 4.026 -7,00  
Çeyrek 1.994 2.013 -3,00  
Gümüş.Ons 22,38 22,41 -0,16  
Gümüş Gr. 13,72 13,74 -0,05  
B. Petrol 72,97 72,97 -0,82  
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