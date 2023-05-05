***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-İnvestment Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun İçtüzüğünde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35346 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147293BIST