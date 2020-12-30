***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
30.12.2020 16:51
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük devamı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895691
BIST
17:301.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,53
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:307,3783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:309,0548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:30445,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,92
|Açılış
|: 445,83
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:28
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|405.575.422
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.576.404
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.600.013
|% 9,99
|
|KRONT
|33,50
|37.927.261
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,95
|16.663.395
|% -8,17
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|49,50
|7.574.325
|% -6,43
|
|PKENT
|836,00
|670.943
|% -5,47
|
|IDEAS
|13,38
|4.284.015
|% -5,11
|
|GUBRF
|83,35
|3.279.229.402
|% 9,03
|
|ASELS
|18,43
|2.269.683.254
|% 2,96
|
|GARAN
|10,29
|1.744.873.012
|% 2,69
|
|KOZAL
|97,35
|1.630.835.337
|% 2,20
|
|HALKB
|5,64
|1.412.612.635
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|695.268.526
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.412.612.635
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,74
|1.149.110.708
|% 1,94
|
|ODAS
|3,96
|887.662.926
|% 2,86
|
|KRDMD
|5,79
|1.202.903.344
|% 2,48
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3723
|7,3767
|% -0,25
|
|Euro
|9,0315
|9,0483
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,9854
|10,0355
|% 0,35
|
|Frank
|8,3137
|8,3638
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% -0,25
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|1,75
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,11
|51,11
|-0,12
|
Seans Raporu
17:28
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