***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
08.03.2021 12:10
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Next Proptech GSYF İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915848
BIST
13:391.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
13:397,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1060
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
13:399,0776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0976
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
13:39416,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,75
|Açılış
|: 416,04
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler13:37
|VKFYO
|8,91
|48.103.058
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.322.583
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|59.810
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|958.034
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|17.011.982
|% 9,99
|
|KENT
|367,00
|3.057.587
|% -5,82
|
|ULUSE
|63,50
|1.880.882
|% -5,44
|
|ULKER
|21,20
|47.740.748
|% -4,59
|
|DAGHL
|15,50
|3.932.362
|% -4,32
|
|LINK
|45,00
|25.520.722
|% -4,21
|
|GARAN
|9,13
|1.094.852.318
|% -1,30
|
|PETKM
|6,17
|1.040.515.740
|% 2,49
|
|KOZAL
|132,50
|815.137.300
|% 2,79
|
|HALKB
|5,46
|748.595.260
|% 1,30
|
|THYAO
|14,86
|732.350.824
|% 0,54
|
|PETKM
|6,17
|1.040.515.740
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,42
|370.423.281
|% -1,63
|
|HALKB
|5,46
|748.595.260
|% 1,30
|
|GARAN
|9,13
|1.094.852.318
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,26
|475.659.427
|% 0,00
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6321
|7,6344
|% 1,36
|
|Euro
|9,0656
|9,0743
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,5429
|10,5958
|% 1,39
|
|Frank
|8,1558
|8,2049
|% 1,21
|
|Riyal
|2,0300
|2,0402
|% 1,41
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-3,59
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.807
|26,00
|
|Tam
|2.753
|2.822
|24,79
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|12,00
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,07
|69,07
|-0,29
|