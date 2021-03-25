***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
25.03.2021 22:44
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920741
BIST
10:371.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.396
10:378,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0626
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
8,0216
En Düşük
7,9153
10:379,4455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0899
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4627
En Düşük
9,3140
10:37444,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,07
|Açılış
|: 444,53
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,18
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler10:37
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|9.561.168
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|BRKO
|1,37
|590.040
|% 8,73
|
|SAYAS
|24,46
|29.628.623
|% 6,44
|
|AVOD
|9,52
|143.625.622
|% -9,68
|
|ICBCT
|5,79
|408.625
|% -4,30
|
|TGSAS
|18,07
|11.897.714
|% -3,99
|
|AYCES
|76,00
|204.644
|% -3,68
|
|BSOKE
|3,69
|35.318.848
|% -3,66
|
|GARAN
|7,07
|497.989.465
|% 1,14
|
|VESTL
|36,04
|181.331.816
|% -2,86
|
|BJKAS
|6,66
|179.977.173
|% 5,71
|
|ISKPL
|46,70
|176.770.384
|% 2,73
|
|SISE
|7,40
|174.722.605
|% 2,49
|
|GARAN
|7,07
|497.989.465
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,21
|84.975.820
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,64
|116.483.506
|% 1,96
|
|BJKAS
|6,66
|179.977.173
|% 5,71
|
|AKBNK
|4,82
|115.575.572
|% 0,67
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9950
|8,0021
|% 0,79
|
|Euro
|9,4231
|9,4455
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,9485
|11,0034
|% 0,79
|
|Frank
|8,4554
|8,5063
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1225
|2,1332
|% 0,63
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|1,21
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|63,03
|63,03
|1,08
|
Seans Raporu
10:37
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