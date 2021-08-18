***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
18.08.2021 15:19
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı GYF İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958971
BIST
15:451.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -10,07
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:458,5325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0845
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:459,9980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0831
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
15:45489,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,20
|Açılış
|: 489,86
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:45
|PENTA
|90,25
|14.759.286
|% 16,75
|
|DMSAS
|7,97
|88.074.731
|% 16,01
|
|DOBUR
|23,16
|2.306.156
|% 13,64
|
|KTSKR
|52,80
|88.775.380
|% 13,21
|
|TSGYO
|3,70
|42.882.999
|% 10,12
|
|BRYAT
|374,40
|82.486.203
|% -9,89
|
|VAKKO
|10,58
|35.857.087
|% -7,11
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|DARDL
|2,24
|10.413.969
|% -6,67
|
|ADESE
|1,26
|7.253.819
|% -6,67
|
|GARAN
|9,26
|627.450.654
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,77
|469.813.070
|% -3,36
|
|SISE
|8,72
|448.006.211
|% 1,16
|
|THYAO
|12,25
|438.834.395
|% 0,00
|
|EREGL
|18,59
|404.587.995
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,86
|341.819.044
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|146.561.440
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,54
|199.229.447
|% -1,93
|
|GARAN
|9,26
|627.450.654
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,77
|469.813.070
|% -3,36
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5297
|8,5325
|% 1,00
|
|Euro
|9,9913
|9,9980
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,6317
|11,6901
|% 0,39
|
|Frank
|9,2585
|9,3142
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2663
|2,2776
|% 0,89
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,03
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,33
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.298
|16,00
|
|Tam
|3.235
|3.317
|18,24
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|8,82
|
|Çeyrek
|784
|802
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,92
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:55ATEKS
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 796 adet işlem
-
15:54ALARK
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 740, 089 adet işlem
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 84 kaybederek (% -0.85 ) 1, 271
-
15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, DAGI, UFUK, PENTA
-
15:51
SELGD, PENTA, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında