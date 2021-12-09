***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.12.2021 12:22
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CONNECT IQ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982354
BIST
13:512.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 39,80
|Açılış
|: 2.010
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|Önceki Kapanış
|: 2.005
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2.049
En Düşük
2.010
13:5115,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
|: 13,7550
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|Önceki Kapanış
|: 13,7200
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15,6252
En Düşük
15,4514
13:5115,5500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0400
|Açılış
|: 15,5500
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|Önceki Kapanış
|: 15,5100
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15,5700
En Düşük
15,5395
13:51788,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,04
|Açılış
|: 788,88
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|Önceki Kapanış
|: 784,84
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791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler13:49
|NIBAS
|11,44
|43.747.445
|% 10,00
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|POLTK
|495,50
|15.692.804
|% 9,99
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|RALYH
|15,30
|4.919.042
|% 9,99
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|ISBIR
|60,55
|4.721.810
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|9.376.015
|% 9,98
|
|UTPYA
|13,77
|3.637.111
|% -10,00
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|QNBFB
|47,04
|1.214.008
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|PCILT
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|425.250.915
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|QNBFL
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|CRDFA
|4,38
|4.473.570
|% -9,88
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|SISE
|15,74
|3.017.970.235
|% 5,71
|
|KRDMD
|10,79
|2.289.373.832
|% 9,21
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|THYAO
|21,28
|2.207.057.872
|% 4,42
|
|GARAN
|12,01
|1.779.657.008
|% 0,25
|
|ASELS
|24,74
|1.388.457.370
|% 3,51
|
|EKGYO
|2,54
|786.960.939
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,67
|964.661.952
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,79
|2.289.373.832
|% 9,21
|
|SISE
|15,74
|3.017.970.235
|% 5,71
|
|GARAN
|12,01
|1.779.657.008
|% 0,25
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7614
|13,7631
|% 0,55
|
|Euro
|15,5880
|15,6145
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,0826
|18,1733
|% 0,34
|
|Frank
|14,8626
|14,9521
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6562
|3,6745
|% 0,65
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|13:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-3,12
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,39
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.297
|21,00
|
|Tam
|5.197
|5.329
|20,09
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|9,71
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|-0,35
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