***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.12.2021 12:22
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKDENİZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982355
BIST
14:062.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 41,45
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:0613,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0832
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
14:0615,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0590
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
14:06787,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,75
|Açılış
|: 787,59
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:05
|NIBAS
|11,44
|43.995.864
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.742.849
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.490.824
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,81
|3.136.561.367
|% 6,18
|
|KRDMD
|10,79
|2.384.760.150
|% 9,21
|
|THYAO
|21,26
|2.264.299.479
|% 4,32
|
|GARAN
|12,02
|1.827.758.872
|% 0,33
|
|ASELS
|24,78
|1.418.097.175
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,55
|789.640.675
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,68
|970.070.852
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,79
|2.384.760.150
|% 9,21
|
|SISE
|15,81
|3.136.561.367
|% 6,18
|
|GARAN
|12,02
|1.827.758.872
|% 0,33
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7528
|13,7564
|% 0,50
|
|Euro
|15,5961
|15,6125
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,0966
|18,1873
|% 0,41
|
|Frank
|14,8668
|14,9564
|% 0,46
|
|Riyal
|3,6576
|3,6759
|% 0,69
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-3,26
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,97
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.297
|21,00
|
|Tam
|5.195
|5.327
|18,22
|
|Yarım
|2.511
|2.577
|8,81
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|-0,32
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:20RNPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 541 adet işlem
-
14:19TIRE
Yüzde 7.96 oranında artışla 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 023, 034 adet işlem
-
14:18ANGEN
Yüzde 5.24 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 031, 695 adet işlem
-
14:16XU100
Endeks 2, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 27, 549.00 milyon TL de
-
14:16ISFIN
Yüzde 5.39 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 881, 778 adet işlem