***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
29.03.2022 14:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Denge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013667
BIST
14:182.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 20,13
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.196
En Düşük
2.182
14:1814,8324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0170
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,7891
14:1816,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1058
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4150
En Düşük
16,2656
14:18911,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,10
|Açılış
|: 911,71
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
910,88
BIST En Aktif Hisseler14:16
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.351.650
|% 9,98
|
|AKFGY
|3,20
|86.639.748
|% 9,97
|
|GEREL
|4,59
|17.909.664
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,52
|102.936.891
|% 9,40
|
|PSGYO
|15,53
|94.352.738
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|56.717.453
|% -9,95
|
|KAPLM
|66,20
|25.723.395
|% -6,76
|
|PKENT
|230,00
|33.373.266
|% -6,69
|
|MIPAZ
|5,72
|9.743.309
|% -4,67
|
|THYAO
|29,40
|1.328.211.277
|% 1,17
|
|KARSN
|5,63
|1.276.942.999
|% 9,11
|
|SISE
|14,65
|1.114.698.048
|% 3,17
|
|KRDMD
|15,25
|854.822.579
|% 0,66
|
|EREGL
|32,76
|738.031.071
|% 0,18
|
|ODAS
|1,90
|607.121.036
|% 5,56
|
|KARSN
|5,63
|1.276.942.999
|% 9,11
|
|EKGYO
|2,40
|388.896.240
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,89
|266.507.222
|% 9,25
|
|DOHOL
|3,32
|326.537.883
|% 2,47
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8249
|14,8318
|% 0,11
|
|Euro
|16,3725
|16,3840
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,3502
|19,4473
|% 0,07
|
|Frank
|15,7776
|15,8726
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9401
|3,9599
|% 0,10
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,67
|-0,24
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31ISGYO
Yüzde 6.05 oranında artışla 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 159, 382 adet işlem
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14:30XU100
Endeks 2, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 16, 349.00 milyon TL de
-
14:30IHLGM
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 793, 045 adet işlem
-
14:29CASA
Yüzde 8.44 oranında artışla 119.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 684 adet işlem
-
14:28ZOREN
Yüzde 8.67 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 173, 598 adet işlem