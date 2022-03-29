***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
29.03.2022 14:32
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Perge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013668
BIST
15:132.207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 34,22
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.207
En Düşük
2.182
15:1314,6810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1344
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
15:1316,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0405
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
15:13902,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -13,35
|Açılış
|: 902,47
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
893,38
BIST En Aktif Hisseler15:11
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.364.761
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|18.005.233
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,62
|109.276.151
|% 9,67
|
|KARSN
|5,62
|1.341.175.080
|% 8,91
|
|PSGYO
|15,53
|95.960.653
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.103.820
|% -9,95
|
|PKENT
|229,80
|34.634.731
|% -6,77
|
|ENSRI
|17,30
|145.956.347
|% -6,18
|
|MIPAZ
|5,70
|11.220.483
|% -5,00
|
|THYAO
|31,08
|3.200.091.921
|% 6,95
|
|SISE
|14,75
|1.468.602.455
|% 3,87
|
|TUPRS
|205,80
|882.591.753
|% 0,24
|
|ODAS
|1,88
|769.630.361
|% 4,44
|
|SASA
|60,80
|569.130.614
|% 0,41
|
|ODAS
|1,88
|769.630.361
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,40
|415.215.650
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,87
|281.290.345
|% 8,09
|
|YKBNK
|3,94
|449.933.777
|% 1,81
|
|THYAO
|31,08
|3.200.091.921
|% 6,95
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6699
|14,6865
|% -0,87
|
|Euro
|16,2994
|16,3180
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,2489
|19,3454
|% -0,45
|
|Frank
|15,6639
|15,7583
|% -0,77
|
|Riyal
|3,9054
|3,9250
|% -0,78
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-14,13
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-14,65
|
|Cumhuriyet
|5.989
|6.079
|-127,00
|
|Tam
|5.956
|6.110
|-127,09
|
|Yarım
|2.879
|2.956
|-61,48
|
|Çeyrek
|1.444
|1.478
|-30,74
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,32
|
|B. Petrol
|106
|106
|-3,21
|
Seans Raporu
15:11
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15:26PGSUS
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