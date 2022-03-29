***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
29.03.2022 14:33
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Fırsat Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013669
BIST
14:182.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 20,16
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.196
En Düşük
2.182
14:1814,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0168
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,7891
14:1816,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1044
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4150
En Düşük
16,2656
14:18911,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,10
|Açılış
|: 911,71
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
910,88
BIST En Aktif Hisseler14:16
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.351.650
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|17.914.254
|% 9,81
|
|AKFGY
|3,19
|88.933.978
|% 9,62
|
|GZNMI
|40,50
|103.330.955
|% 9,34
|
|PSGYO
|15,53
|94.367.399
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|56.736.283
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,90
|25.997.505
|% -7,18
|
|PKENT
|230,00
|33.588.306
|% -6,69
|
|MIPAZ
|5,72
|9.743.309
|% -4,67
|
|THYAO
|29,38
|1.331.703.186
|% 1,10
|
|KARSN
|5,63
|1.279.916.843
|% 9,11
|
|SISE
|14,64
|1.118.973.874
|% 3,10
|
|KRDMD
|15,25
|861.235.856
|% 0,66
|
|EREGL
|32,74
|742.628.987
|% 0,12
|
|ODAS
|1,90
|608.207.514
|% 5,56
|
|KARSN
|5,63
|1.279.916.843
|% 9,11
|
|EKGYO
|2,40
|388.930.312
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,88
|273.702.396
|% 8,67
|
|DOHOL
|3,32
|326.631.842
|% 2,47
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8249
|14,8318
|% 0,11
|
|Euro
|16,3725
|16,3840
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,3494
|19,4465
|% 0,07
|
|Frank
|15,7786
|15,8737
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9399
|3,9596
|% 0,10
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-9,99
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|6.049
|6.140
|-66,00
|
|Tam
|6.017
|6.167
|-70,79
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-34,24
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-17,13
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,14
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31ISGYO
Yüzde 6.05 oranında artışla 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 159, 382 adet işlem
-
14:30XU100
Endeks 2, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 16, 349.00 milyon TL de
-
14:30IHLGM
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 793, 045 adet işlem
-
14:29CASA
Yüzde 8.44 oranında artışla 119.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 684 adet işlem
-
14:28ZOREN
Yüzde 8.67 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 173, 598 adet işlem