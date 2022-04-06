***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.04.2022 09:30
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016234
BIST
18:052.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.343
En Düşük
2.304
18:0514,7322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0192
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7466
En Düşük
14,7016
18:0516,0451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0106
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0840
En Düşük
16,0198
18:05908,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,09
|Açılış
|: 908,86
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|8,48
|5.013.310
|% 2,05
|
|ESCAR
|34,90
|11.793.968
|% 1,88
|
|AYGAZ
|30,26
|113.854.456
|% 1,68
|
|BAGFS
|15,46
|46.494.693
|% 0,00
|
|BAKAB
|19,21
|4.938.098
|% 0,00
|
|GLCVY
|11,65
|10.284.364
|% 0,00
|
|HEDEF
|5,53
|6.698.210
|% 0,00
|
|IHAAS
|11,74
|1.898.816
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,14
|12.606.633
|% 0,00
|
|KONKA
|13,72
|79.801.262
|% 0,00
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 0,00
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% 0,00
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 0,00
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7247
|14,7322
|% 0,13
|
|Euro
|16,0342
|16,0451
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,1586
|19,2547
|% -0,19
|
|Frank
|15,7267
|15,8214
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9143
|3,9339
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-4,93
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,53
|