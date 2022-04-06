***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.04.2022 09:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016233
BIST
13:052.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,38
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
13:0514,7451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0321
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7466
En Düşük
14,7016
13:0516,0884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0327
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
13:05914,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,44
|Açılış
|: 914,39
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler13:05
|DOAS
|70,05
|53.194.460
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.039.245
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.447.820
|% 9,95
|
|AYGAZ
|32,68
|98.178.778
|% 9,81
|
|KONKA
|14,83
|125.975.254
|% 8,09
|
|LIDER
|17,80
|161.694.587
|% -4,56
|
|CEOEM
|11,38
|32.524.981
|% -4,21
|
|AYES
|18,18
|471.507
|% -3,81
|
|ORMA
|30,50
|87.352
|% -3,17
|
|DZGYO
|2,47
|9.811.810
|% -2,76
|
|THYAO
|34,90
|2.062.135.187
|% 1,16
|
|PETKM
|9,96
|1.462.034.835
|% 2,15
|
|ASELS
|25,80
|1.286.211.202
|% -0,85
|
|TUPRS
|242,90
|950.336.280
|% 0,79
|
|KOZAL
|156,90
|931.488.356
|% 0,51
|
|ODAS
|2,02
|635.793.728
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,58
|563.947.050
|% -0,39
|
|PETKM
|9,96
|1.462.034.835
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,20
|351.089.849
|% -0,24
|
|AKBNK
|7,75
|636.025.714
|% 0,91
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7385
|14,7451
|% 0,22
|
|Euro
|16,0810
|16,0884
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,2462
|19,3427
|% 0,26
|
|Frank
|15,7265
|15,8213
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9178
|3,9374
|% 0,08
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|5,75
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,88
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|-26,66
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|-12,89
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-6,45
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,54
|