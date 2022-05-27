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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

27.05.2022 15:44
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci NEF Arsa Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzüğü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032947


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AKSA 54,35 302.944.467 % 9,98  
ULUUN 13,76 192.782.513 % 6,83  
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Cumhuriyet 6.494 6.592 33,00  
Tam 6.462 6.625 31,31  
Yarım 3.123 3.205 15,14  
Çeyrek 1.567 1.602 7,57  
Gümüş.Ons 22,32 22,35 0,32  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,16  
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