***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
27.05.2022 15:44
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci NEF Arsa Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032947
BIST
16:182.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -9,18
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.437
16:1816,3050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0438
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2635
16:1817,5014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0582
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4157
16:18977,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,76
|Açılış
|: 977,35
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:18
|RODRG
|17,60
|3.754.359
|% 10,00
|
|HATEK
|21,34
|42.608.688
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|302.944.467
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,76
|192.782.513
|% 6,83
|
|MPARK
|35,32
|157.943.261
|% 6,26
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|378.345.213
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,26
|62.164.909
|% -6,26
|
|NUGYO
|4,73
|125.173.248
|% -5,40
|
|THYAO
|44,68
|3.805.491.549
|% 0,49
|
|KARSN
|6,78
|2.410.466.543
|% 5,94
|
|EREGL
|32,76
|1.662.371.650
|% 1,05
|
|KRDMD
|14,53
|1.487.439.460
|% -0,82
|
|SISE
|20,40
|1.424.884.830
|% -2,39
|
|KARSN
|6,78
|2.410.466.543
|% 5,94
|
|DOHOL
|3,76
|522.985.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,46
|615.982.372
|% -1,98
|
|AKFGY
|2,74
|378.345.213
|% -9,87
|
|HALKB
|5,62
|719.582.654
|% 1,63
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2838
|16,3050
|% -0,27
|
|Euro
|17,4709
|17,5014
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,5693
|20,6725
|% 0,11
|
|Frank
|16,9903
|17,0926
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3402
|4,3620
|% -0,10
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,29
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,61
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.462
|6.625
|31,31
|
|Yarım
|3.123
|3.205
|15,14
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,36
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 74 kaybederek (% -0.80 ) 2, 711
-
16:33XU100
Endeks 2, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 29, 200.00 milyon TL de
-
16:33MEPET
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 870, 631 adet işlem
-
16:32NUGYO
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 551, 211 adet işlem
-
16:30GLCVY
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 894, 847 adet işlem