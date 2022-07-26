Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

26.07.2022 16:37
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Neo Porföy Yönetimi A.Ş. İTK Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047781


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:572.538
Değişim :  -0,41% |  -10,45
Açılış :  2.558  
Önceki Kapanış :  2.548  
En Yüksek
2.566 En Düşük
2.535
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 57,75 17.228.919 % 10,00  
KAPLM 64,90 24.522.191 % 10,00  
BMSCH 13,10 78.429.411 % 9,99  
EMNIS 33,02 927.400 % 9,99  
INTEM 80,45 63.321.838 % 9,98  
daha fazla
17:56 Alış Satış %  
Dolar 17,8583 17,8695 % 0,55  
Euro 18,1187 18,1509 % -0,28  
Sterlin 21,4433 21,5508 % 0,41  
Frank 18,4831 18,5944 % 0,69  
Riyal 4,7397 4,7635 % 0,48  
daha fazla
17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 -1,07  
Altın Gr. 986 986 3,09  
Cumhuriyet 6.626 6.726 16,00  
Tam 6.645 6.709 -7,00  
Yarım 3.238 3.280 -3,00  
Çeyrek 1.624 1.639 -2,00  
Gümüş.Ons 18,61 18,64 0,18  
Gümüş Gr. 10,68 10,69 0,14  
B. Petrol 101 101 0,78  
Seans Raporu 17:56
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru