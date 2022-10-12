***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
12.10.2022 09:51
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NYD- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vartur Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071030
BIST
11:093.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -9,13
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.552
11:0918,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
11:0918,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0299
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1064
En Düşük
17,9891
11:09998,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,68
|Açılış
|: 998,63
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler11:09
|USAK
|3,74
|71.516.730
|% 10,00
|
|HEKTS
|24,48
|551.180.389
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|13.543.186
|% 9,88
|
|GESAN
|102,80
|367.559.582
|% 8,50
|
|MEGAP
|4,82
|14.160.837
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|14.160.837
|% -9,91
|
|KTSKR
|37,00
|72.270.741
|% -7,27
|
|ISGSY
|11,20
|13.241.413
|% -4,60
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|ASELS
|32,64
|1.121.854.089
|% 1,18
|
|THYAO
|84,55
|1.052.531.875
|% 0,06
|
|ISCTR
|8,38
|753.269.811
|% 1,09
|
|YKBNK
|8,30
|739.210.867
|% -0,12
|
|SASA
|83,20
|739.107.942
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,29
|458.101.084
|% -0,46
|
|ISCTR
|8,38
|753.269.811
|% 1,09
|
|YKBNK
|8,30
|739.210.867
|% -0,12
|
|AKFGY
|3,93
|211.106.808
|% -4,15
|
|AKBNK
|13,01
|644.792.694
|% -0,38
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5855
|18,5891
|% 0,02
|
|Euro
|18,0733
|18,0814
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,3477
|20,4497
|% 0,07
|
|Frank
|18,6265
|18,7387
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,02
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,76
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.729
|6.784
|16,00
|
|Yarım
|3.279
|3.317
|8,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,03
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|0,52
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:22XU100
Endeks 3, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 131.00 milyon TL de
-
11:21SELEC
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 055, 185 adet işlem
-
11:20ISGSY
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 699 adet işlem
-
11:18MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 816, 417 adet işlem
-
11:18MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 816, 417 adet işlem