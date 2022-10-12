***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
12.10.2022 16:08
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NYC- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Film Endüstrisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071170
BIST
16:073.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -35,20
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
16:0718,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
16:0718,0449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0066
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
16:07998,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,14
|Açılış
|: 998,09
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler16:05
|DYOBY
|23,12
|58.608.553
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|197.102.258
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|340.811.770
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|614.230.297
|% 9,97
|
|KLRHO
|30,24
|240.158.672
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,82
|19.677.448
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.677.448
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|31,00
|8.415.961
|% -7,46
|
|ISGSY
|11,00
|35.979.761
|% -6,30
|
|THYAO
|85,25
|4.800.324.542
|% 0,89
|
|SASA
|82,30
|2.263.907.955
|% -3,29
|
|ASELS
|32,10
|2.238.583.909
|% -0,50
|
|PETKM
|14,61
|2.056.299.764
|% 0,41
|
|ISCTR
|8,27
|1.751.985.045
|% -0,24
|
|EKGYO
|4,17
|1.387.393.274
|% -3,25
|
|ISCTR
|8,27
|1.751.985.045
|% -0,24
|
|YKBNK
|8,28
|1.728.332.956
|% -0,36
|
|PETKM
|14,61
|2.056.299.764
|% 0,41
|
|AKBNK
|12,86
|1.540.419.492
|% -1,53
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5846
|18,5891
|% 0,02
|
|Euro
|18,0425
|18,0526
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,4544
|20,5570
|% 0,60
|
|Frank
|18,5894
|18,7014
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,00
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,65
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,88
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|11,00
|
|Tam
|6.722
|6.775
|7,00
|
|Yarım
|3.276
|3.311
|2,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.656
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-0,35
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:19ADEL
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 216 adet işlem
-
16:18RODRG
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 904 adet işlem
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 32 kaybederek (% -1.05 ) 3, 135
-
16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, KIMMR, PRKAB, HEKTS, COSMO, YEOTK, DYOBY, KLRHO
-
16:17
PRKAB, KLGYO, ERCB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında