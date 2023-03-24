***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun İç Tüzüğünde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-34741 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127895BIST