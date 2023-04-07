***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna ait İçtüzük belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2023 tarih ve E-12233903-315.04-32113 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133375BIST