***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
07.04.2023 10:45
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna ait İçtüzük belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2023 tarih ve E-12233903-315.04-32113 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133375
BIST
13:134.929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,85
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.944
En Düşük
4.909
13:1319,2589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 19,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
13:1321,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0300
|Açılış
|: 21,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,3800
En Düşük
21,3600
13:131.243,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.243,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler13:12
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|29.701.247
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|36.376.480
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.894.874
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.922.667
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,26
|63.611.680
|% -7,87
|
|ONCSM
|120,00
|101.626.102
|% -7,12
|
|POLTK
|2.087,00
|20.735.743
|% -5,33
|
|CASA
|142,10
|439.031
|% -4,31
|
|DITAS
|27,82
|10.852.040
|% -4,07
|
|KOZAL
|21,82
|1.508.810.686
|% 1,96
|
|THYAO
|127,80
|1.452.107.857
|% 0,47
|
|ASTOR
|58,45
|1.431.698.157
|% -0,51
|
|GESAN
|73,75
|1.340.681.412
|% 9,10
|
|AKFYE
|15,17
|1.062.537.911
|% 1,13
|
|EKGYO
|6,58
|760.645.049
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.062.537.911
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,82
|1.508.810.686
|% 1,96
|
|YYAPI
|2,97
|182.125.393
|% 3,13
|
|SKBNK
|2,51
|138.774.252
|% 0,00
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2491
|19,2644
|% 0,07
|
|Euro
|21,0169
|21,0294
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,8811
|24,0009
|% 0,07
|
|Frank
|21,2064
|21,3341
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1178
|5,1435
|% 0,06
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|1,10
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.513
|8.569
|6,00
|
|Yarım
|4.158
|4.193
|3,00
|
|Çeyrek
|2.079
|2.097
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|