***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
05.05.2023 15:05
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-İnvestment Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun İçtüzüğünde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35346 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147291
BIST
17:414.396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -88,65
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
17:4119,4987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0298
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:4121,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0178
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:411.258,42
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -26,52
|Açılış
|: 1.258,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:41
|HURGZ
|4,40
|10.039.190
|% 10,00
|
|CANTE
|18,15
|155.481.802
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.241.187
|% 9,93
|
|SELVA
|9,43
|104.892.625
|% 9,78
|
|PAMEL
|145,80
|74.245.955
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|796.825.982
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.328.291.596
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.697.435
|% -9,96
|
|GESAN
|50,35
|746.114.040
|% -9,93
|
|ASTOR
|45,32
|2.992.260.738
|% 0,27
|
|EUPWR
|70,00
|2.328.291.596
|% -9,97
|
|THYAO
|125,10
|2.113.031.000
|% -2,04
|
|KOZAL
|16,24
|1.738.342.529
|% -2,75
|
|GUBRF
|220,40
|1.656.205.126
|% 4,06
|
|EKGYO
|5,31
|786.833.994
|% -3,10
|
|KOZAL
|16,24
|1.738.342.529
|% -2,75
|
|ISCTR
|10,63
|923.565.724
|% -0,19
|
|YKBNK
|9,16
|680.879.142
|% -1,93
|
|ASTOR
|45,32
|2.992.260.738
|% 0,27
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4948
|19,4987
|% 0,15
|
|Euro
|21,4715
|21,4808
|% 0,08
|
|Sterlin
|24,5035
|24,6264
|% 0,30
|
|Frank
|21,7277
|21,8585
|% -0,85
|
|Riyal
|5,1828
|5,2088
|% 0,04
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|-42,98
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|-27,97
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.499
|4.612
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.299
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|15,85
|15,87
|-0,46
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|2,83
|