***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2023 tarih ve E-12233903-320.04-42151 sayılı yazısı ile içtüzük ve ihraç belgesi değişikliğine izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203913BIST