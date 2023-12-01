***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
01.12.2023 15:04
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Onuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221540
BIST
'
15:428.052
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 103,36
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.010
En Yüksek
8.090
15:4228,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0479
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
15:4231,4696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0224
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
15:421.895,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.895,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,85
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler15:41
|BURVA
|86,35
|30.909.171
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.167.035
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|2.209.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|2.006.088
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|140.550.012
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,82
|43.567.572
|% -9,99
|
|LIDER
|158,40
|291.933.082
|% -9,90
|
|DAPGM
|34,20
|652.261.021
|% -9,52
|
|HURGZ
|4,72
|157.270.482
|% -9,06
|
|KNFRT
|22,94
|25.453.367
|% -8,97
|
|THYAO
|258,50
|7.297.091.980
|% 2,99
|
|BINHO
|303,00
|3.502.448.843
|% 2,97
|
|YKBNK
|19,78
|2.959.142.937
|% 3,02
|
|SASA
|51,60
|2.882.818.775
|% 3,45
|
|ISCTR
|22,16
|2.690.276.628
|% 3,36
|
|YKBNK
|19,78
|2.959.142.937
|% 3,02
|
|ISCTR
|22,16
|2.690.276.628
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,41
|611.172.287
|% 0,54
|
|AKBNK
|35,08
|2.607.242.512
|% 4,28
|
|HEKTS
|22,70
|1.352.261.674
|% 1,79
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9085
|28,9147
|% 0,14
|
|Euro
|31,4730
|31,4854
|% -0,02
|
|Sterlin
|36,4685
|36,6514
|% 0,35
|
|Frank
|32,8956
|33,0938
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6859
|7,7245
|% 0,16
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,11
|25,14
|% 0,66
|
|Platin
|925,20
|928,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,66
|1.000,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,63
|80,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,62
|2.035,87
|% 0,66
|