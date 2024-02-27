***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
27.02.2024 10:24
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16
.02.2023 tarih ve E-12233903-320.01.01-49833 sayılı yazısı ile Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fon'unun bugünden itibaren yürürlüğe girecek İçtüzük metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252149
BIST
'
14:159.263
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -70,92
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:1531,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0484
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:1533,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0531
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:152.039,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,86
|Açılış
|: 2.039,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:15
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.830.318
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.749.535
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|250.745.573
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.342.521
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|510.294.632
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|PSGYO
|7,00
|1.051.385.074
|% -8,50
|
|IHYAY
|3,18
|42.353.152
|% -7,83
|
|ERSU
|35,56
|26.269.684
|% -7,83
|
|THYAO
|286,75
|7.855.615.535
|% 0,44
|
|MIATK
|80,80
|5.157.140.482
|% 4,80
|
|REEDR
|69,35
|4.711.936.787
|% 3,82
|
|EREGL
|46,40
|4.262.301.945
|% 1,80
|
|ASTOR
|128,80
|2.902.678.632
|% -1,68
|
|ZOREN
|5,50
|1.087.719.324
|% -3,17
|
|PSGYO
|7,00
|1.051.385.074
|% -8,50
|
|EKGYO
|11,48
|1.475.079.715
|% -1,29
|
|ISCTR
|11,33
|1.417.634.774
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,50
|2.222.026.981
|% 0,26
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1482
|31,1505
|% 0,16
|
|Euro
|33,8381
|33,8479
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,3969
|39,5945
|% 0,17
|
|Frank
|35,2576
|35,4700
|% 0,19
|
|Riyal
|8,2858
|8,3274
|% 0,23
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|889,42
|890,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,36
|969,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,34
|81,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,57
|2.035,88
|% 0,66
|