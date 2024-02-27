***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
27.02.2024 10:51
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252170
BIST
'
14:169.261
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -72,72
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:1631,1502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0481
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:1633,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0609
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:162.039,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,76
|Açılış
|: 2.039,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.718.623
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.550.512
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|250.500.926
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.341.861
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|509.966.132
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|PSGYO
|7,00
|1.048.330.422
|% -8,50
|
|IHYAY
|3,16
|42.025.235
|% -8,41
|
|ERSU
|35,64
|26.195.476
|% -7,62
|
|THYAO
|286,50
|7.834.368.796
|% 0,35
|
|MIATK
|80,75
|5.144.977.760
|% 4,73
|
|REEDR
|69,05
|4.677.360.649
|% 3,37
|
|EREGL
|46,46
|4.122.277.987
|% 1,93
|
|ASTOR
|128,50
|2.897.875.392
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,49
|1.082.929.432
|% -3,35
|
|PSGYO
|7,00
|1.048.330.422
|% -8,50
|
|EKGYO
|11,47
|1.463.405.448
|% -1,38
|
|ISCTR
|11,33
|1.404.026.961
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,50
|2.209.676.010
|% 0,26
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1477
|31,1505
|% 0,16
|
|Euro
|33,8416
|33,8477
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,3878
|39,5854
|% 0,15
|
|Frank
|35,2585
|35,4709
|% 0,19
|
|Riyal
|8,2833
|8,3248
|% 0,20
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|891,29
|893,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,86
|975,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,37
|81,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,12
|2.036,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:30PSGYO
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 669, 388 adet işlem
-
14:29KTSKR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 75.80 lira fiyatla işlem gören hissede 913, 977 adet işlem
-
14:28AVHOL
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 55.75 lira fiyatla işlem gören hissede 960, 145 adet işlem
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 2 kaybederek (% -0.79 ) 8, 103
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BANVT, FONET, NETAS, YAYLA, ATATP, GEREL, BFREN, SMART, BRKVY, EDATA