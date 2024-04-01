***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
01.04.2024 14:32
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265055
BIST
'
16:119.130
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -12,25
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:1131,9545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,4439
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:1134,5098
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -0,5272
|Açılış
|: 34,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:112.317,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,00
|Açılış
|: 2.317,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:11
|AKENR
|13,97
|1.002.672.045
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|52.668.748
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.575.463
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.527.236
|% 9,97
|
|BAGFS
|22,50
|107.004.801
|% -10,00
|
|UFUK
|239,40
|9.796.209
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.681.337
|% -9,99
|
|THYAO
|299,75
|8.898.492.446
|% 0,67
|
|ISCTR
|11,38
|5.356.831.916
|% 2,51
|
|YKBNK
|28,20
|3.837.323.602
|% 3,15
|
|TUPRS
|178,10
|3.313.679.231
|% 0,62
|
|KCHOL
|206,10
|2.637.940.067
|% 3,46
|
|ISCTR
|11,38
|5.356.831.916
|% 2,51
|
|ZOREN
|5,90
|1.744.702.559
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,34
|2.437.241.016
|% -6,32
|
|YKBNK
|28,20
|3.837.323.602
|% 3,15
|
|PETKM
|19,12
|1.548.031.162
|% -3,58
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9454
|31,9545
|% -1,37
|
|Euro
|34,4585
|34,5098
|% -1,50
|
|Sterlin
|39,7496
|39,9488
|% -4,14
|
|Frank
|34,9360
|35,1111
|% -4,08
|
|Riyal
|8,4045
|8,4466
|% -3,97
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,34
|25,38
|% 0,66
|
|Platin
|904,44
|906,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,18
|1.002,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,91
|86,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.256,95
|2.257,30
|% 0,66
|