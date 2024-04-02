***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Simya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzük belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve E-12233903-320.04-50806 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, İçtüzük metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265752BIST